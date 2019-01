Paura a Portici: bus Anm perde una ruota lungo corso Garibaldi

Un inquietante episodio si è verificato su di un bus Anm che percorreva la linea 158 : la vettura ha perso una ruota mentre si trovava lungo corso Garibaldi a Portici. A staccarsi è stata la ruota posteriore sinistra, che ha pericolosamente attraversato la carreggiata fino a depositarsi su di una vettura parcheggiata.

Secondo quanto riportato da fonti sindacali, i passeggeri dell'autobus non si sarebbero accorti di quanto accaduto, mentre l'autista è stato costretto ad accostare e ad interrompere la corsa. Sul posto è giunta la polizia municipale per i rilievi del caso.

"Non si può nascondere la polvere sotto al tappeto per far vedere che tutto va bene esponendo a rischi i lavoratori e i passeggeri – sono le parole di Aldolfo Vallini, dell’Esecutivo Provinciale Usb – basta con la politica degli annunci, i cittadini napoletani e dell’intera area metropolitana hanno bisogno di un servizio di trasporto su gomma efficiente ed efficace tutti i giorni dell’anno".

"Si dovrebbe garantire prima l’ordinario e poi lo straordinario, come i prolungamenti notturni nel week end", conclude il sindacalista.