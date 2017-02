Rione Traiano, cambia il percorso di un bus per evitare i teppisti

"È assurdo che si decida di cambiare il percorso di un bus per evitare danni ai mezzi, ai dipendenti e agli stessi utenti e chiediamo che sia ripristinato al più presto il vecchio percorso e che le forze dell’ordine garantiscano il servizio con un controllo a bordo continuo”. A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

"Come riportato dal sito dell’Anm, in seguito ad un tentativo di atto teppistico perpetrato ai danni della vettura impiegata sulla linea C33, si dispongono le seguenti deviazioni, per la salvaguardia dei beni aziendali e per l'incolumità del personale e dei clienti: linee C33 e 618 percorrono via Cinthia - Viale Traiano - rotatoria Coop e propri percorsi”.

“È vero che la situazione è drammatica, come ci racconta anche Pasquale Laudanno, rappresentante sindacale dei dipendenti dell’Anm, ma darla vinta ai teppisti e ai violenti non è la soluzione migliore” hanno continuato Borrelli e Simioli aggiungendo che “tanti cittadini sono pronti a salire su quel bus ogni sera per garantire maggiore tranquillità ai dipendenti e agli utenti qualora le forze dell’ordine non avessero la possibilità di garantire la loro presenza".