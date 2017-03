Viaggiava sul bus con una pistola in pugno: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Ischia hanno denunciato un cittadino brasiliano residente ad Ercolano in quanto ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo di arma per il cui possesso non è prevista licenza.

L'uomo aveva scatenato il panico dei passeggeri di un autobus delle linee EAV in quanto viaggiava con una pistola in pugno. I poliziotti sono intervenuti, lo hanno bloccato e hanno sequestrato l’arma risultata poi essere una scacciacani priva del tappo rosso e quindi non identificabile come arma a salve.