Niente bus in strada, lunghe ore alle fermate: napoletani furiosi

Numerose le difficoltà cui stanno andando incontro in questi giorni i napoletani per il trasporto pubblico di fatto azzerato. Furiose le persone che alle fermate per ore attendono l'arrivo di un bus.

Secondo le stime aziendali, si legge su Il Roma, ieri la frequenza dei bus è stata inferiore al 40% rispetto ad un servizio che già funziona male. I napoletani sono stanchi, ma dal fronte istituzionale il Comune sta cercando di scongiurare il peggio. Servono soldi se si vuole evitare il default per la partecipata comunale che rischia di sconvolgere anche il bilancio comunale.

I prossimi step: entro fine marzo bisognerà approvare il rendiconto di bilancio 2015 che si chiuderà con 42 milioni in passivo. Ma al momento servono almeno tre milioni di euro per pagare i salari accessorio dei dipendenti Anm. Soldi che non ci sono nelle casse comunali.