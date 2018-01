Sbarca a Capri il nuovo bus Mercedes

Sbaraca a Capri un nuovo pulmino giallo realizzato dalla Mercedes e acquistato dalla Sippic Funicolare Capri srl, in uso all’Atc, per il trasporto pubblico sull’isola. Il primo tratto di percorrenza è stato da Marina Grande a piazza Ungheria, dove si è svolta la cerimonia di benedizione, alla presenza di Anna La Rana, amministratore unico Sippic Funicolare di Capri, di Alberto Villa, amministratore dell'Atc e a rappresentanze della Capitaneria di porto e dei Carabinieri, celebrata dal parroco di Capri don Carmine Del Gaudio.

Dopo la cerimonia religiosa e il rituale brindisi beneaugurale, Anna La Rana ha spiegato che: “il bus che è stato dato in uso per il servizio pubblico dell’Atc è frutto di numerose ricerche che sono state fatte tra i produttori europei del settore poiché per gli automezzi che transitano nell’isola di Capri sono imposte, per gli standard europei, caratteristiche dimensionali non più reperibili e che solo la Mercedes ha potuto attuare, autorizzando i trasformatori e i carrozzieri ad accorciare i propri telai per raggiungere le dimensioni imposte, così come è stato fatto per quello destinato a Capri".

Seguendo il principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili, già avviato per l’accesso alle stazioni della funicolare continua il progetto anche sui mezzi su gomma. Infatti il nuovo bus arrivato ieri a Capri e che viaggerà tra qualche giorno è attrezzato con pedana a scomparsa per salita e discesa per i passeggeri diversamente abili in ossequio anche e soprattutto alle recenti normative europee.