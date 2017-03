Deposito Anm occupato da 3 giorni: "Niente bus, a piedi tutta Napoli"

Lavoratori dell'Azienda napoletana alla mobilità in presidio, da tre notti, all'interno dei locali del deposito nell'area dei Cavalleggeri d'Aosta. Questa mattina intanto, dalle 11, i dipendenti dell'ANM e della CTP saranno all'esterno di palazzo San Giacomo, in attesa dell'esito dell'incontro tra i vertici delle aziende ed i loro rappresentanti sindacali.

Sulla pagina Facebook dell'Anm, malumori e critiche all'annuncio dell'azienda:

Il nuovo piano industriale, ha fatto sapere Vincenzo Lucchese, coordinatore USB trasporti Campania, non prevede nessuna strategia per il risanamento aziendale e per l'inserimento di nuovi mezzi utili al lavoro. "Siamo consci del fatto che lasciare a piedi una intera città sia grave, ma non c'è altro modo per attirare l'attenzione dell'amministrazione. Adesso vogliamo risposte concrete".