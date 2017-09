Eav, arriva il secondo agente "anti evasione"

L'Eav sperimenterà il secondo agente "anti evasione" sui bus in servizio a Castellammare di Stabia e Bacoli. Ad annunciarlo, il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. "L'attuale organizzazione aziendale di EAV già prevede la vendita a bordo di titoli con sovraprezzo da parte dei conducenti. Nei primi sette mesi del 2017 sono stati venduti a bordo oltre 280 mila titoli di corsa semplice, con incassi pari ad oltre 540 mila euro. Risultano, d'altra parte, ben note le difficoltà da parte dei conducenti ad emettere titoli su linee e servizi con particolari caratteristiche ambientali e di traffico, sia veicolari che di viaggiatori; altrettante note sono le sofferenze circa di tassi di evasione tariffaria in alcune aree. In alcune zone è praticamente impossibile per l'autista fare il biglietto a bordo".

Per prevedere il secondo agente a bordo, ha spiegato De Gregorio, "occorrono due condizioni. La prima è il personale: oggi il ramo gomma di EAV conta 540 autisti, ed è insufficiente già a coprire il servizio, tanto che abbiamo dovuto ricorrere all'interinale per fronteggiare il picco di domanda nelle località turistiche. E' noto che EAV intende assumere nuovo personale, ma non è operazione semplice, e occorre verificare i limiti imposti dalla normativa Madia. La seconda cosa da fare è poi valutare "se il secondo agente si paga": ovvero se il costo del secondo agente è coperto dai maggiori incassi derivanti dai controlli con il secondo agente a bordo in grado di fare i biglietti".