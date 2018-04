Distrugge tutti i vetri del bus con una chiave inglese: ferito il conducente

Un uomo con una chiave inglese ha distrutto i vetri di un pullman dell'Eav. Il conducente a bordo del mezzo ha riportato diversi graffi al viso e alle mani.

A dare la notizia il sindacato Orsa Autoferro-Tpl Campania. Il bus era nei pressi dell'Ospedale del Mare e del Rione Lotto Zero e stava rientrando al deposito di Napoli in via Galileo Ferraris, quando è stato bloccato da un'automobile dalla quale è sceso un uomo che, con una grossa chiave inglese ha danneggiato gravemente tutti i vetri del veicolo. L'autista ferito, in evidente stato di shock, è stato accompagnato al pronto soccorso: ha riportato ferite lievi al viso e alle mani.

"E' l'ennesimo atto di violenza che un lavoratore dei trasporti è costretto a subire da una delinquenza sempre più aggressiva e violenta, è l'ennesimo episodio che registriamo in questa settimana e a farne le spese è sempre chi lavora per cercare di offrire un servizio quanto più decoroso possibile alla cittadinanza, seppur con tutti i limiti che hanno le aziende di trasporto pubblico in Campania". E' la denuncia del sindacato Orsa.