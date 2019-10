Commemorazione defunti, il servizio cimiteriale dei bus Anm

In occasione della commemorazione dei defunti, Anm ha reso note le linee bus in esercizio per il servizio cimiteriale previsto nei giorni 1, 2 e 3 novembre.

- Linea 584* consente di raggiungere il Cimitero di Poggioreale/S.M. del Pianto da piazza Carlo III- piazza Dante-via Toledo-piazza Matteotti.

 A P.zza Carlo III interscambio con 201-254-147-182-184-C68-654

 A P.zza Cavour interscambio con Metro 1 e Metro 2

 A P.zza Dante interscambio con Metro 1, Cumana, Circumflegrea, funicolare Montesanto, 604-139-178-201-C63-168

 A P.zza Carità/Matteotti interscambio con Metro 1 (Toledo), Funicolare Centrale (Augusteo) oltre che con le linea 201.



- Linea 601 consente di raggiungere il Cimitero Monumentale di Poggioreale da v. Nazionale delle Puglie – v. Stadera – via N. Poggioreale - p. Garibaldi (Metro 1 e 2 - Circumvesuviana ed FS). Per il cimitero di Poggioreale sono utili anche la C90 (Emiciclo di Poggioreale - via Quattro Aprile).



- Linea 572 consente di raggiungere il Cimitero di Chiaiano da Monaldi – Chiaiano (metro 1) – Marianella - S.M. a Cubito



- Linea 575 consente di raggiungere il Cimitero di Secondigliano da Scampia (Metro 1) - Rione dei Fiori



- Linea 173 consente di raggiungere il Cimitero di San Giovanni/Barra



*Domenica 3/11, a causa dell’interdizione di piazza Dante per effetto della maratona Spaccanapoli, La linea 584 limita a via Broggia. L’utenza interessata alla linea 584 dovrà utilizzare per l'interscambio le fermate M1 di Museo ed M2 di Cavour.