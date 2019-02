Anm, linee deviate per Napoli Half Marathon

Anm informa che domenica 24 febbraio, per tutta la durata della Napoli Half Marathon, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, i bus Anm subiranno deviazioni e modifiche funzionali al percorso di gara:

• Linea ALIBUS: dall’aeroporto, giunta in piazza Garibaldi, prosegue per c. Umberto limitando la corsa in piazza Bovio senza raggiungere il porto. Ultima partenza dal Porto 8.30.

Le partenze delle ore 8.45-9.05-9.25-9.45 saranno effettuate da p. Bovio.

• Linea R2: dal capolinea di Brin, limita la corsa in via Sanfelice con inversione di marcia in piazza Matteotti senza raggiungere piazza Municipio e p.zza Trieste e Trento

• Linea 154: da San Giovanni, giunta in via Volta, percorre via Brin, via Ferraris, corso Lucci, p. Garibaldi, corso Umberto, piazza Bovio (inversione), via Sanfelice, piazza Matteotti, via Sanfelice, piazza Bovio, corso Umberto, corso Lucci, via Ferraris, via F. Imparato, San Giovanni;

• Linea 202: sospesa per la durata dell’evento.

• Linea 201: dal capolinea di p. Carlo III, giunta in p. Matteotti, svolta direttamente a sinistra per via Monteoliveto e proprio percorso, senza transitare per via De Pretis, piazza Municipio.

• Linea 254: dal capolinea di via Nicolini, giunta in piazza Garibaldi, percorre p.zza Garibaldi, c. Lucci, via Ferraris, via F. Imparato, c. San Giovanni e proprio percorso; da Portici da Bellavista, giunta in via Volta, percorre via Brin, via Ferraris, corso Lucci, p. Garibaldi e proprio percorso.

• Linea 151: da piazza Garibaldi, percorre c.so Umberto limitando il percorso in piazza in piazza Matteotti; con il parziale ripristino della viabilità, la linea limiterà il percorso in piazza Sannazaro fino alla fine della manifestazione.

• Linea 128: effettua stazionamento in piazza Vittoria con esclusione di Santa Lucia dal percorso di linea.

• Linea 140: da Capo Posillipo limita la corsa in via Caracciolo con inversione di marcia all’incrocio con via Mergellina (dopo lo stazionamento ANM).

• Linea C21: da Mergellina, svolta a destra per via Caracciolo, a sinistra per via Mergellina, quindi via Orazio e proprio percorso;

• Linea C16: sposta l’attestamento in piazza Sannazaro e limita il percorso e non raggiunge Mergellina.

• Linea C12: in partenza dal capolinea di Pianura, per la chiusura della galleria Laziale (dalle ore 05.00), giunta alla fine di via Consalvo, svolta a sinistra per la galleria 4 Giornate (resa a doppio senso di marcia), salita Piedigrotta, piazza Sannazzaro e proprio percorso. Il ritorno è invariato

• Linea 618: in partenza da capolinea di Soccavo, per la chiusura della galleria Laziale (dalle ore 05:00), giunta in piazza Italia, svolta per via delle Legioni, a destra per via C. Duilio, galleria 4 Giornate (resa a doppio senso di marcia), salita Piedigrotta, piazza Sannazaro e proprio percorso; ritorno invariato. Dalle ore 08.00, da Giustiniano giunta in via Leopardi, devia per via Arlotta, via Bixio, via Consalvo, via C. Duilio, galleria 4 Giornate (resa a doppio senso di marcia), salita Piedigrotta, piazza Sannazaro e proprio percorso

• Linea 507: limita il percorso in via C. Aosta, a sinistra via Diocleziano, Bagnoli Dazio.

Il capolinea delle linee bus di piazzale Tecchio viene temporaneamente spostato nell’area di parcheggio antistante lo stadio San Paolo - altezza settore distinti.

Gli orari dei provvedimenti possono essere suscettibili di variazioni.