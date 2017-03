Tragedia sfiorata sul bus Anm: si sgancia una bombola

Ancora una tragedia sfiorata a bordo di un bus dell'Anm. Come riportato dal Mattino, il supporto che conteneva una bombola del circuito pneumatico dei portelloni si è sganciato: la bombola è caduta rischiando di colpire dei passeggeri.

L'episodio è avvenuto sul mezzo che percorreva la linea 182 nella serata di ieri, in un orario – le 22.30 – in cui per fortuna non c'erano più passeggeri a bordo.

Adolfo Vallini, del coordinamento Usb, ha sottolineato che "si tratta dell'ennesimo episodio che mostra l'inefficienza del parco macchine e l'inadeguata manutenzione dei mezzi. I veicoli sono obsoleti e mettono in pericolo l'incolumità degli utenti e degli autisti".