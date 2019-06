Paura sul cavalcavia, si stacca il portellone di un bus Anm

Paura stamane nei pressi del cavalcavia di via Argine, dove un bus Anm in servizio sulla linea 196 ha perso il portellone posteriore mentre era in marcia. Il pezzo non è fortunatamente caduto, ma rimasto agganciato alla carrozzeria. Il conducente ha subito fermato il mezzo e ha accostato.

A bordo del bus c'erano numerose persone, costrette quindi ad uscire e attendere il successivo 196 sotto il pesantissimo solo di oggi.

La vettura è stata poi riparata dai tecnici giunti sul posto e inviato in deposito per una più accurata manutenzione. Il sindacalista Usb Adolfo Vallini definisce un problema l'acquisto degli ultimi 56 mezzi, perché è difficile trovarne i ricambi. Anche il problema dei portelloni si era - secondo il sindacalista - già presentato in passato.