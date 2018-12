Trasporti, il 16 dicembre le linee 156 e 158 deviano percorso

Il 16 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 13:30, le linee 158 e 156 saranno deviate a causa della interdizione temporanea della circolazione stradale in via F.De Lauzieres nel tratto compreso tra via Recanati e via De Gasperi.

La linea 158 in partenza da Cercola, giunta in via De Lauzieres percorre via Recanati, via Mazzini, Cupa Rubinacci, via Noschese, via San Martino, via De Gasperi e proprio percorso. La linea 156 diretta al Brin giunta in via De Lauzieres percorre via Recanati, via Mazzini, Cupa Rubinacci e proprio percorso.