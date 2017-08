Paura in strada, bus dell'Anm perde un pezzo di carrozzeria

Nella serata di ieri, in via Bernardo Cavallino, un bus dell'Anm in servizio sulla linea 139 ha subito il distaccamento di un pezzo di carrozzeria dalla parte alta: la grossa e pesante struttura ha fatto un volo di diversi metri per poi posarsi sulla carreggiata.

A segnalare il pericoloso episodio è l'esponente sindacale Adolfo Vallini. Il pezzo, spiega Vallini, "è stato recuperato dallo stesso conducente del mezzo che giunto al capolinea del Cardarelli è stato avvicinato da un uomo in scooter che lo ha informato dell'accaduto".

Per fortuna nessuno transitava in zona al momento del problema, ma resta l'allarme sullo stato dei mezzi della municipalizzata. "Inutile, spero, sottolineare che in Anm si fa quello che si può e forse anche di più ma – prosegue Vallini – purtroppo, con tutta la buona volontà e l'ingegno finora dimostrato dai meccanici la situazione manutenzioni è al collasso. Autobus vecchi e malandati, una situazione disastrosa, sotto gli occhi di tutti, fatta eccezione per i tecnici della motorizzazione che annualmente, in fase di revisione, certificano in modo 'pignolo' il rispetto dei requisiti di integrità e sicurezza del mezzo al codice della strada. Sicuramente sarà così, seppur l'esame visivo di un bus, meramente casalingo, farebbe pensare ad altro".

"Le denunce alla Procura della Repubblica, Prefetto di Napoli, Ispettorato e forze dell'Ordine sono state fatte – prosegue il sindacalista – le amministrazioni competenti sono state informate. Tutti sono a conoscenza". "L'unica certezza che abbiamo all'interno di questa pagina nera del trasporto pubblico di linea – conclude – è che le vittime finora sono stati i cittadini napoletani, gli utenti e i dipendenti dell'Anm".