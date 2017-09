Centenario napoletano trova un vecchio buono postale da 1 milione di lire

Un centenario napoletano ritrova in casa un vecchio buono fruttifero postale da 1 milione di lire, che oggi potrebbe valere quasi 10 mila euro.

A raccontare la vicenda è il Dott. Giovanni Rossetti: "Si è rivolto ai nostri uffici, tramite i parenti, il Signor Alberto, 102 anni compiuti, originario di Napoli ma residente a Fermo. Tutto nasce a metà dicembre quando l’assistente domiciliare dell’uomo, sistemando alcune carte di famiglia, ha trovato un buono postale intestato allo stesso, del valore nominale di lire 1 milione. Un amico di famiglia dell’anziano si è recato all’Ufficio postale dove gli è stato fatto un conteggio dei buoni postali dalla data di emissione alla data del ritrovamento, con un conguaglio totale di 5.465,31 euro offerto come rimborso".

"In realtà - prosegue il Dott. Rossetti - ad un più attento esame del buono con i relativi tassi di interesse riportati sulla parte posteriore ci si rende conto che la somma offerta dalle Poste è quasi la metà di quella alla quale avrebbe diritto il risparmiatore. Abbiamo pertanto provveduto a far contabilizzare i buoni da un nostro commercialista ed è risultato un valore attualizzato di 9.550,00 euro alla data del 15 dicembre 2016".

"Per quanto concerne la problematica della prescrizione - conclude Rossetti - i titoli in questione non sono affatto prescritti. Infatti al termine “naturale” di 30 anni stabilito per il rimborso, vanno aggiunti i dieci anni di prescrizione ordinaria. I dieci anni, inoltre, non decorrono immediatamente dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo anno, ma da quando il titolare è in grado di far valere il proprio diritto".