Buoni spesa gratis per gli sfollati di Ischia

Si moltiplicano in queste ore le iniziative di solidarietà per i cittadini di Ischia colpiti dal terremoto della scorsa settimana. In particolare per quelli di Casamicciola e Lacco Ameno dove si presenta la maggioranza degli sfollati. Proprio lì si concentra un'iniziativa di solidarietà dei supermercati Decò che hanno messo a disposizione degli sfollati un totale di 1.200 buoni spesa da 10 euro.

Un gesto per sostenere la popolazione colpita da parte di una realtà produttiva che tutti i giorni vive la realtà ischitana con diversi punti vendita in zona. I buoni verranno consegnati direttamente ai sindaci Giovan Battista Castagna (Casamicciola) e Giacomo Pascale (Lacco Ameno) per aiutare coloro i quali, ad oggi, purtroppo hanno perso tutto o avuto danni. Possono essere spesi presso i comuni interessati e saranno validi fino al 31 dicembre 2017.