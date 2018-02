Anm, stop ai buoni pasto per i dipendenti. L'azienda fornitrice si tira indietro

In un comunicato al personale la società fornitrice dei ticket pasto per i dipendenti Anm, con motivazioni conseguenti al concordato, ha reso nota la decisione di interrompere la fornitura dei buoni pasto. Anm ha depositato in Tribunale un'istanza al fine di sbloccare la fornitura, e l'azienda si dice fiduciosa. Intanto in questi giorni proseguono le assemblee del sindacato Usb. Il coordinamento rende noto: "Mentre ai lavoratori della SAMIR cominciano ad arrivare le contestazioni per le proteste dei giorni scorsi, è uscito un comunicato aziendale che spiegherà la "non distribuzione" dei buoni pasto. Inspiegabilmente, alcuni colleghi continuano ad essere ottimisti sul futuro aziendale. Speriamo che si presentino in tanti all'assemblea in programma domani", conclude la nota diffusa da Usb.

