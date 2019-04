Bunker al Rione Traiano: era una piazza di spaccio

Al Rione Traiano, la scorsa notte, i carabinieri della compagnia di Bagnoli nel corso di un servizio antidroga hanno tratto in arresto un 36enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L'operazione è avvenuta nel parco Ises di via Catone. I militari sono riusciti a penetrare e a perquisire una sorta di bunker adibito a “piazza di spaccio”, questo nonostante il tentativo di ritardarne l'accesso.

Sono stati all'interno trovati e sequestrati 4 grammi di cocaina e di 2,5 di hashish, il tutto in dosi e stecchette pronte per lo spaccio al dettaglio. Trovati e sequestrati anche bilancini e materiale per il confezionamento in dosi. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.