Bullismo, a Napoli in un solo istituto 70 casi accertati

Secondo la ricerca "L'incidenza del bullismo nelle scuole campane", voluta dal Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, in regione ci sono stati 616 casi di bullismo accertati nell'anno scolastico 2016/2017. In media 3 casi per ogni scuola napoletana. In un solo istituto comprensivo, però, ci sono stati ben 70 casi. In Campania il 28% dei docenti ritiene di non essere in grado di risolvere il problema: la percentuale sale al 38% se si analizza solo il dato di Napoli.