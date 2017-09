Bullismo, 16enne malmenato al Centro Direzionale perde i sensi

I fatti risalgono alle 23:30 di ieri sera. Un 16enne è seduto su una panchina del Centro Direzionale di Napoli quando viene raggiunto da un gruppo di 6 persone. Secondo il racconto del minorenne, il gruppo comincia a spintonarlo, e alle offese e agli spintoni il ragazzo avrebbe reagito con un pugno. A quel punto il 16enne viene circondato dal gruppo e picchiato fino a perdere i sensi.

Accompagnato da un'ambulanza al Loreto Mare, il ragazzo è stato ricoverato per un trauma cranico e una frattura del setto nasale. Il 16enne aveva con sé un coltello e per questo è stato denunciato. In mattinata ha raccontato la sua versione dei fatti alla polizia ed è in corso un'indagine. Il ragazzo dice di non conoscere gli aggressori, gli inquirenti non escludono si tratti di bullismo.