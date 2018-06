I video di Bukaman. La storia di Maria: "Mio figlio seppellito nel degrado di Secondigliano"

Da anni denunciamo lo stato di degrado del cimitero di Secondigliano. Questa volta, Bukaman ha raccolto la denuncia di Maria, una donna costretta a seppellire suo figlio, morto prima ancora di nascere. Maria ha portato anche all'assessore al ramo Alessandra Sardu le sue rimostranze: "Mio figlio non può essere seppellito tra l'erba alta e i rifuti".

Nonostante le rassicurazione di circostanza, dall'Amministrazione comunale non è arrivato nessun provvedimento. La voce di Maria si unisce alle tante raccolte negli ultimi mesi per lamentarsi non solo del degrado e dell'erba alta che impedisce di scorgere le tombe, ma anche per gli ascensori guasti e l'assenza di qualsiasi tipo di servizio.