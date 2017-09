Bukaman è stato chiamato dai cittadini di Miano terrorizzati dalle voragini del Ponte Bellaria. Un ponte che, se crollasse, potrebbe compiere una strage, spazzando via decine di famiglie che vivono in abitazioni sottostanti. Un torrente di acqua putrida scorre sotto il ponte, provoncando continue voragini e lesioni ai pilastri. I lavori di messa in sicurezza sono fermi da anni. Riprendono per poche settimane, per essere puntualmente interrotti.