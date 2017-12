Pioggia, grandine, la strada che cede al passaggio di un bus. Paura tra i passeggeri di un mezzo dell'Anm in via Miano, all'altezza del ponte di Bellaria. Da tempo, i cittadini denunciano da tempo lo smottamento della strada, con avvallamenti e crolli. Bukaman ha documentato per Napolitoday l'area recintata il giorno dopo la tragedia sfiorata.