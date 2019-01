Psicosi meningite su WhatsApp, ma il messaggio audio dà una fake news

Un messaggio audio che si stava diffondendo su WhatsApp ha scatenato una psicosi meningite a Frattamaggiore. Si trattava di una fake news vera e propria, riguardante il possibile diffondersi a macchia d'olio di un'infezione che al San Giovanni di Dio.

L'unico aspetto vero del caso è che all'ospedale era giunto realmente un 16enne con meningite non infettiva, prima trattato al pronto soccorso a Frattamaggiore e poi trasferito all'ospedale Cotugno di Napoli. Un caso che non aveva avuto alcuna conseguenza, ma che su WhatsApp si era ingigantito a dismisura.

Il contenuto dell'audio ed il rischio denuncia

Un giovane uomo, nel messaggio audio, diceva di non recarsi al San Giovanni di Dio "perché c'è stato un caso di meningite Il fatto è sicuro al 100% perché è il cugino di un amico di mia sorella...è stato prima ricoverato, poi è andato in coma e poi è stato trasferito al Cotugno. Quindi, non so se l'ospedale di Frattamaggiore sia chiuso o aperto, però non ci andate perché c'è questo caso di meningite e magari potrebbe essere contagioso. A me hanno detto di non andare".

In effetti l'Asl ha registrato una riduzione degli accessi in pronto soccorso col diffonersi del messaggio. Una bufala o un'esagerazione, che però sta spingendo l'azienda sanitaria a valutare l'eventuale denuncia nei riguardi dell'autore del messaggio.