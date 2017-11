Una statua per Bud Spencer: "Potrebbe essere realizzata sul Lungomare"

I Verdi e La Radiazza lanciano il concorso di idee per realizzare una statua dedicata all’indimenticato attore partenopeo. Si potrebbe posizionare sul lungomare, scenario di tanti suoi film.

“Abbiamo deciso di lanciare un concorso di idee per realizzare una statua dedicata a Bud Spencer, indimenticato attore partenopeo che ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la sua città arrivando a dichiarare, nel corso di un’intervista diventata ormai un cult, di essere napoletano prima che italiano. La città di Budapest ha battuto tutti sul tempo realizzando la prima statua al mondo raffigurante il nostro ‘gigante buono’. In attesa che gli venga intitolata una strada importante del comune di Napoli, come abbiamo chiesto tramite il consigliere Marco Gaudini, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per ricordarlo e crediamo che l’opera potrebbe trovare posto tranquillamente sul lungomare partenopeo, simbolo di tante scene dei suoi film e scenario di un dibattito di basso profilo tra chi lo vuole desertificato e chi immagina invece di trasformarlo in una perenne area per sagre paesane. La famiglia di Bud Spencer è stata recentemente a Napoli per la presentazione di un libro a lui dedicato e ha incontrato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.