Livorno, rimossa la statua di Bud Spencer dal lungomare

E' stata rimossa dal lungomare di Livorno la statua in vetroresina che raffigura l'attore napoletano Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. La scelta è avvenuta in accordo con l'autore Fabrizio Galli, per la necessità dei lavori di restauro per l'opera, voluta dalla precedente amministrazione comunale guidata da Filippo Nogarin. In Comune, però, non risulta alcun documento che attesti la donazione all'amministrazione, come riferisce Tgcom24.

L'esposizione di fronte al mare e "probabilmente l'azione di qualche sconsiderato", come spiegano dal Comune, ha provocato danni al rivestimento della statua che necessitano una riparazione urgente.

Dello spostamento e successivo restauro, sono stati avvisati anche i familiari dell'attore. L'opera, la cui collocazione non aveva incontrato consenso unanime tra i cittadini, sarà posizionata in un luogo più consono al materiale con cui è stata realizzata.

Immagini tratte da Tgcom24.