Oltre 5mila buche stradali riparate in un mese: le strade interessate

Con oggi si chiudono le attività svolte dalle Squadre PIS della Napoli Servizi per il mese di marzo, u n mese contraddistinto da piogge e temperature rigide, che non solo hanno accelerato il deterioramento d elle pavimentazioni stradali e la formazione dei dissesti, ma hanno costretto le unità dell’Azienda partecipata del Comune di Napoli a continue interruzioni delle attività di pronto intervento stradale.

Inoltre con le basse temperature e la pioggia, diventa controindicato l’utilizzo di asfalto a caldo, a causa della ridotta lavorabilità del materiale che ne compromette le caratteristiche fisico-meccaniche e non ne favorisce l’adesione; perciò si è dovuto ricorrere, in via emergenziale, all’impiego di asfalto a freddo, che se da un lato permette una facile applicazione nelle condizioni più estreme, dall’altro non garantisce tempi lunghi di tenuta.

Molti degli interventi si sono svolti quindi per mettere velocemente in sicurezza le strade con maggiori problemi di viabilità, ripristinando la corretta regolarità del piano stradale, per poi intervenire nuovamente con materiali più idonei che possano garantire risultati migliori in termini di durata.

Il sindaco Luigi de Magistris ha perciò richiesto un impegno particolare oltre ai lavoratori della Partecipata, anche gli Uffici Comunalicompetenti, le Municip alità, le Unità Territoriali della Polizia Locale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.

Si è riusciti ad ottenere una media settimanale di oltre 1300 buche colmate in 300 interventi complessivi (in cui rientrano attività secondarie quali transennamenti, ripristino caditoie e pozzetti fognari, interventi generali su arredo urbano), per un totale di più di 5500 buche riparate in 1450 interventi svolti nell’intero mese.

Le strade interessate dai lavori dalla settimana che va dal 23 ad oggi:

Viale dei Pini

Via Pisciarelli

Via Agnano Astroni

Via Brin

Via Argine

Via Carminello ai Mennesi

Via Consalvo

Via Don Bosco

Via Palermo

Via Coroglio

Via Matteo Renato Imbriani

Via Nuova degli Armieri

Via del Riposo

Via Bagnoli

Via Caracciolo

Via Don Bosco

Via Cervantes

Via Vecchia Napoli

Via Cupa Spinelli

Via Nuova Agnano

Via Provinciale delle Brecce

Via Raffaele Ruggiero

Via Augusto Righi

Via Gorizia

Via Lieti

Via Rampe Monte Miletto

Via Carlo de Marco

Via Minichini

Via Tanucci

Via Carducci

Via Santacroce

Via Toscanella

Via Limitone d’Arzano

Via Coroglio

Via Madonnelle

Via De Roberto