75 milioni per le buche stradali a Roma, l'assessore Panini: "Stessi soldi anche a Napoli

“Scoprire che le buche non sono tutte uguali e che si può usare l’esercito per tapparle ci precipita negli anni più bui della prima Repubblica”. E’ il commento di Enrico Panini, segretario nazionale di demA e assessore al bilancio del Comune di Napoli, sul provvedimento, previsto in Finanziaria, relativo allo stanziamento di 75 milioni di euro per riparare le buche nelle strade di Roma grazie all’intervento dell’Esercito. “Per le buche di Napoli e degli altri Comuni rivendichiamo analoga attenzione. Sia chiaro: non sopporteremo in silenzio questa ulteriore discriminazione”.

Il giudizio di demA sulla manovra che in queste ore passa al vaglio del Senato, è senza appello: “Si tratta", dichiara Panini, "di un provvedimento pessimo, pieno di tagli e regalini alle corporazioni, una manovra al ribasso ossequiosa verso Bruxelles dopo settimane di annunci pettoruti, che discrimina ancora una volta pesantemente il Sud”.