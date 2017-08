Attentato Barcellona, funerali di Bruno Gulotta: l'arrivo dei parenti da Napoli e Avellino

Funerali nella basilica di San Magno a Legnano (Milano) in ricordo di Bruno Gulotta, il 35enne morto durante l'attacco terroristico alle Ramblas di Barcellona.

Per salutare per l'ultima volta lo sfortunato 35enne, morto mentre teneva per mano il figlioletto di 5 anni, sono presenti al funerale anche i parenti giunti da Napoli e da Avellino (Bruno era originario di Salza Irpina). Gulotta era in Spagna con la moglie e i due figli (di 5 anni e 7 mesi).

Il monsignor Angelo Cairati: "Questa storia ha sconvolto tutti. È un affetto grande che vi abbraccia. Vorrei che il dolore un poco lo gustaste. La prima parola è di ferma e decisa condanna nei confronti di ogni violenza e soprattutto di un tipo di violenza che è perpetrata in nome di Dio. Non si può uccidere in nome di Dio, perlopiù quando si è in vacanza. Se perdiamo l'umanità abbiamo perso tutto".