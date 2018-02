Rione Traiano, smantellata la piazza di spaccio dopo l'intervento di Brumotti

Vittorio Brumotti, autore di diversi servizi sullo spaccio di droga a Napoli nello scorso mese, è tornato per conto di Striscia la Notizia nel rione Traiano. Dopo aver mostrato le immagini del bunker dall'interno, con alcuni spacciatori all'opera e un sistema di videosorveglianza sofisticatissimo, l'inviato di Striscia si è recato nel rione dove è stato immediatamente riconosciuto e aggredito. All'indirizzo della macchina di Striscia è iniziato un lancio di oggetti, anche da parte di bambini a volto coperto. L'inviato ha mostrato i volti degli spacciatori alla telecamera, collezionandoli poi in una sorta di album degli spacciatori d'Italia.



A protezione di Brumotti sono arrivati i poliziotti del reparto Falchi: a quel punto gli agenti hanno cominciato a rimuovere le nove telecamere che proteggevano gli spacciatori, prima di formalizzare una denuncia per videosorveglianza non autorizzata nei confronti di un uomo. La moglie si è opposta con grida all'ingresso dei poliziotti, infine la piazza di spaccio è stata completamente smantellata.