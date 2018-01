Brumotti sull'aggressione nel Parco Verde: "Napoletani ribellatevi"

"Lotterò per dare supporto alle persone che sono costrette ad abitare in mezzo alla malavita! In questi giorni a Napoli ci sono stati tanti cortei contro la #camorra e i baby boss! Napoletani ribellatevi contro un sistema che distrugge la vostra bella città! #forzanapoli".

E' il post pubblicato su Facebook da Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia, aggredito al Parco Verde dei Caivano durante un servizio per il tg satirico.