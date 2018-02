Brumotti di Striscia la Notizia aggredito nel Parco Verde: arrestato un 41enne

Nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un 41enne di Caivano per l'aggressione alla troupe di Striscia la Notizia nel Parco Verde. L'uomo è gravemente indiziato di violenza privata aggravata e di danneggiamento, reati commessi in concorso con altri soggetti in via di identificazione.

Le indagini hanno avuto inizio dopo il servizio andato in onda su Canale 5, dove la vettura nella quale viaggiavano Vittorio Brumotti e la sua troupe, era stata presa d'assalto da ignoti durante un servizio contro lo spaccio di droga nel Parco Verde.

Il destinatario della misura restrittiva, in concorso con altre persone in via di identificazione e con la partecipazione di un 14enne che ha scagliato una sedia contro la vettura, si è reso protagonista di diverse condotte intimidatorie nei confronti dell'inviato di Striscia, colpendo ripetutamente l'automobile. La condotta violenta non è giunta ad ulteriori conseguenze solo grazie alla blindatura della vettura e all'intervento dei carabinieri.

Il 41enne è stato rintracciato e arrestato nel Parco Verde, i carabinieri hanno recuperato nella perquisizione anche gli abiti che l'uomo indossava nel giorno dell'aggressione.