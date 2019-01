Blitz nel “Bronx”: sequestrati 300 chili di sigarette di contrabbando

Questo pomeriggio gli agenti del commissariato Secondigliano hanno sequestrato oltre 300 chili di tabacchi lavorati esteri, rinvenuti in un deposito del complesso di edilizia popolare di via della Bussola, quartiere noto come “Bronx”, tra Secondigliano e Poggioreale. Da tempo i poliziotti avevano intensificato i controlli, notando un sospetto andirivieni.

Hanno deciso di intervenire effettuando una perquisizione nello stabile e,nel deposito di pertinenza di una 48enne napoletana, hanno trovato tanti cartoni contenenti l’ingente quantitativo di sigarette, destinate al mercato di contrabbando che avrebbe costituito un indotto per la criminalità di circa 25mila euro. Le “bionde” sono state sequestrate e la donna deferita all’autorità giudiziaria per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.