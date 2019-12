Brindisi del 24 dicembre, il divieto per bevande in contenitori di vetro

Il Comune di Napoli ha firmato un'ordinanza finalizzata a contrastare il fenomeno della vendita di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri) e metallo in occasione del 24 dicembre, nel quartiere Chiaia/area dei così detti Baretti e piazza Bellini.

Nell'ordinanza è fatto divieto a tutti di vendere, nelle seguenti aree cittadine: Piazza Bellini, Quartiere Chiaia/area c.d. "Baretti": via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia , piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia; Via Ferdinando Russo, P.zza San Pasquale a Chiaia, Via Carducci, Via Bausan, e zone limitrofe fino ad una distanza di 300 mt di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri) e metallo, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione della Vigilia di Natale, 24 dicembre 2019

La somministrazione e la vendita delle bevande devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.

Altresì è fatto divieto di consumo nei suddetti siti di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri) e metallo, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, che non siano bicchieri di plastica leggera o carta.

Firmata, inoltre, un'altra ordinanza con la quale viene inibito al transito pedonale vico Belledonne a Chiaia dall’intersezione con Via Fiorelli dalle 11.00 alle 20.00.

I residenti e i pedoni potranno accedere in Vico Belledonne a Chiaia da via Poerio - via Bisignano e/o da via Cavallerizza a Chiaia - Via Bisignano e circolare liberamente.