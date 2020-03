Spesa a casa, a Quarto arrivano le "Brigate di solidarietà"

Una bella iniziativa, nell'ambito di quelle messe in campo "dal basso" per aiutare chi è in difficoltà nell'affrontare il lockdown dovuto al Covid-19, è quella delle "Brigate di solidarità" a Quarto.

"Continua senza sosta il lavoro delle Brigate della Solidarietà - scrivono i ragazzi sui social - Oggi nuove consegne ai cittadini di Quarto.

In tanti ci stanno chiamando per chiedere aiuto in questo momento di grande difficoltà. Per fortuna tantissimi giovani hanno deciso di unirsi alla nostra causa allargando in questo modo la rete di solidarietà".

"Diverse chiamate ci sono pervenute anche da altre zone - proseguono - abbiamo segnalato che anche altri hanno deciso di scendere in campo estendendo la solidarietà a tutta l'area flegrea. Stamani abbiamo ricevuto una chiamata da Ponticelli e grazie al contributo di un nostro conoscente ivi residente siamo riusciti a consegnare guanti e mascherine ad una signora che ne necessitava per poter continuare a lavorare!".

Questi i numeri a cui è possibile telefonare:

3518451199

3347926735

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.