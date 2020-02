Un uomo di 58 anni di Somma Vesuviana è stato denunciato dai carabinieri per bracconaggio e maltrattamento di animali selvatici. L'individuo è stato sorpreso in una campagna di Nola mentre piazzava una trappola per uccelli. Poco distante, i militari, insieme al personale di Lipu, hanno scoperto una gabbia con oltre 60 volatili catturati da poche ore. Gli esemplari sono stati liberati.