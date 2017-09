Cardarelli, al pronto soccorso i braccialetti che identificano i pazienti

È partito all'ospedale Cardarelli il progetto dell'identificazione dei pazienti in pronto soccorso tramite i braccialetti dotati di codice a barre.

L'esperimento, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, è al momento unico in Campania per quel che riguarda una struttura pubblica e presto si amplierà a tutti gli altri reparti.

Grazie ai bracciali, è possibile riuscire a individuare la presenza di persone non autorizzate. Attraverso il codice a barre, inoltre, il medico può individuare immediatamente il percorso terapeutico di ogni degente riducendo possibili errori.

L'iniziativa riguarderà al momento i circa 300 pazienti al giorno che affollano il pronto soccorso del Cardarelli.