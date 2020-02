Vendeva bracciali falsi lungo via Toledo: denunciato

Gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale intenti a svolgere controlli in via Toledo, hanno sorpreso un napoletano, di 50 anni, che avvicinava i turisti di passaggio e proponeva loro l'acquisto di un bracciale di una famosa griffe ad un prezzo esageratamente vantaggioso.

L'uomo, una volta identificato, è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti ed è stato denunciato per truffa, detenzione e vendita di materiale contraffatto. La merce, rinvenuta in un furgone, è stata sottoposta a sequestro.