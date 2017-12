Partita tra Giovanissimi a Melito, la mamma di un calciatore picchia l'arbitro donna

Allo stadio di via delle Palme a Melito si giocava, domenica scorsa, Boys Melito contro Sporting Atellana, campionato regionale Giovanissimi. Al termine della partita la madre di un giovane calciatore entra in contatto con l'arbitro, una donna ventenne. La rimprovera per non aver arbitrato bene. Dalle parole si passa agli schiaffi, in pochi secondi.



L'arbitro cade a terra, arrivano altri spettatori (molti genitori) presenti al campo per sedare la furia. Intervengono anche i Carabinieri.