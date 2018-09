Anm fitta box auto nel parcheggio di Via dell'Erba

Anm fitta 44 box nel parcheggio in via dell’Erba all'Arenella, nei pressi della seconda uscita della stazione Montedonzelli della metropolitana Linea 1.



I box auto sono collocati al piano -3 del parcheggio e sono di dimensioni diverse, completamente ristrutturati, con comodo accesso e chiusura basculante, secondo quanto si legge sul sito ufficiale di Anm.

Di seguito tutti i dettagli sul canone mensile e sulla metratura dei box: