Bottiglie d'acqua esposte al sole, scatta il sequestro nel napoletano

Controlli in corso dei carabinieri forestali della stazione di Roccarainola in diversi esercizi commerciali dell'area nolana a caccia di sofisticazioni alimentari e comportamenti scorretti da parte degli esercenti.

A Cicciano sono state sequestrate nelle ultime ore numerose bottiglie di acqua minerale gassata e naturale in cattivo stato di conservazione. I carabinieri hanno scoperto quasi 5000 bottiglie in pet (polietilene tereftalato) esposte ai raggi solari e alle intemperie senza l'adeguata copertura richiesta per legge a protezione dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento frutto del transito degli automezzi nell'area di sosta.

Il titolare della rivendita è stato denunciato.