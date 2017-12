Napoli, sequestro da record: nascondeva 6 quintali di botti di Capodanno

In via Ghisleri, nel quartiere Scampia, la Polizia ha sequestrato circa seicento chili di fuochi d'artificio illegali, che sarebbero stati posti in vendita o utilizzati per l'imminente Capodanno. Respensabile dell'accatastamento da record un giovane diciottenne del quartiere, denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente.



Nel box di sua proprietà il giovane aveva nascosta quaranta scatoloni contenenti circa 170 batteria pirotecniche. Il materiale è stato sequestrato su disposizione dell'autorità giudiziaria.