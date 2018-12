Deposito di botti illegali in una scuola: sequestrate 280 batterie di petardi

La polizia locale di Napoli ha fatto irruzione in una scuola di Bagnoli dove ha trovato, in uno scantinato, tonnellate di botti illegali. Gli agenti hanno sequestrato 280 batterie di petardi. Nelle stesse ore, a Ponticelli, è stato fermato un uomo di 51 anni per il commercio abusivo di fuochi d'artificio illeciti. In un deposito, scovato in via Cupa Tierzo dopo un pedinamento, sono stati sequestrati 650 chili di botti.