Duecento ordigni esplosivi in un furgoncino: arrestato 48enne

Un operaio incensurato 48enne è stato arrestato dai carabinieri mentre stava percorrendo via Benedetto Cozzolino in direzione Torre del Greco, mentre era alla guida di un furgoncino.

L'uomo, dopo aver visto i carabinieri, ha svoltato velocemente in una via secondaria, ma è stato inseguito dai militari per poche centinaia di metri. Una volta fermato è stato sottoposto a perquisizione. Nel furgoncino i militari hanno così rivenuto 200 ordigni esplosivi artigianali, i cosiddetti “rendini”, che l’uomo trasportava verosimilmente per smerciarli a venditori abusivi e “arrotondare” in prossimità delle feste.

Il 48enne è stato tratto in arresto per detenzione di esplosivi e tradotto ai domiciliari. L’esplosivo, del peso totale di 8 chili, è stato posto sotto sequestro.