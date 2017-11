Capodanno si avvicina: ad Ercolano denunciati due minorenni in possesso di botti illegali

Iniziano nel Napoletano i sequestri di materiale esplodente detenuto in maniera illegale. Ad Ercolano, i Carabinieri denunciano due minorenni sorpresi in giro con un chilo di botti. Un 16enne del quartiere Mercato di Napoli e un 14enne della cittadina vesuviana sono stati controllati mentre passeggiavano insieme di domenica pomeriggio e sono stati trovati in possesso di 30 rendini, fuochi d'artificio artigianali in grado di causare anche serie lesioni.