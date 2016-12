Botti di Capodanno: i consigli per evitare rischi e tragedie

1 / 4

La notte di fine anno è tradizione utilizzare, per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo, i tradizionali botti di capodanno. Se usati nel modo non corretto però, oltre a provocare danni alle persone, posso creare numerosi principi d'incendio che spesso diventano pericolosi. Dopo pochi minuti dalla mezzanotte dell'ultimo dell'anno, il centralino del 115 dei vigili del fuoco viene intasato da decine di telefonate che richiedono soccorso per gli incendi dovuti ai festeggiamenti.

A Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo si arriva, per ciascuna città, a più di 40 interventi dei vigili del fuoco nella prima mezz'ora dell'anno nuovo. Sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ecco quindi le regole per usare in sicurezza i fuochi di fine anno.