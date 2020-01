Botti di Capodanno: amputata la mano a un uomo

Ha dovuto subire l'amputazione della mano destra a seguito delle ferite riportate per lo scoppio di un petardo. Si tratta di un 41enne che è stato operato all'ospedale Cardarelli di Napoli. È il ferito più grave della scorsa notte a Napoli e provincia. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale napoletano con l'arto in condizioni disperate e non è stato possibile per i chirurghi preservarglielo.

Amputazioni parziali sono state effettuate ai danni di altri due pazienti, sempre feriti a causa dei botti illegali. Un 46enne ha perso due dita della mano destra mentre un 47enne ha subito l'avulsione della prima falange del primo dito della mano destra. A riferire degli interventi sono stati Fiorella Paladino e Giuseppe Caruso, rispettivamente primario e dirigente medico del Pronto soccorso.