Botti di Capodanno, raffica di sequestri tra Napoli e provincia

Sequestri e denunce nella zona di Napoli e provincia a seguito di diversi servizi di controllo "anti botti illegali" da parte dei carabinieri. Il sequestro più ingente delle ultime ore è stato eseguito a Scampia dove, nella “vela gialla”, i militari della compagnia Stella hanno scoperto e sequestrato 60 chili di fuochi d'artificio. Nel corso dello stesso servizio, ma in via Santa Teresa degli Scalzi, in via Vergini e Miano i carabinieri hanno denunciato 8 venditori abusivi di fuochi sorpresi a vendere complessivamente 20 chili di “botti” su bancarelle di fortuna.

A Pianura sono state denunciate due persone per detenzione illegale di materiale esplodente: si tratta di un 29enne e un 34enne trovati in possesso di cinque “cipolle” del peso complessivo di 650 grammi. Nel quartiere Vomero, al Largo Antignano, i carabinieri hanno arrestato per vendita illegale di fuochi un 20enne del posto già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre esponeva in vendita due chili di fuochi (107 artifici legali e 30 ordigni improvvisati). Dopo le formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari. A Posillipo, invece, i militari hanno sorpreso 3 soggetti in possesso di 225 petardi nascosti in un appartamento: denunciati la proprietaria di casa, il figlio ed un cugino che hanno tentato di disfarsi del tutto appena i carabinieri hanno bussato alla porta, lanciando i petardi nel giardino.

A Quarto i militari hanno denunciato due venditori abusivi di botti: un 35enne di Quarto e un 54enne di Marano di Napoli che avevano esposto in vendita, in piazza Mercato, 200 chili di fuochi. A Bagnoli è stata denunciata una venditrice abusiva di fuochi di artificio. Si tratta di una 51enne pregiudicata del luogo che è stata sorpresa lungo viale Cavalleggeri d’Aosta a vendere illegalmente fuochi di artificio ai passanti: i militari hanno sequestrato 2 chili di fuochi per adulti e bambini.

Tra Caivano ed Arzano le persone denunciate sono state 9. A Frattamaggiore e Sant’Antimo sono stati smantellati 6 banchetti e denunciati un 36enne di Cardito, un 19enne ed un 33enne di Frattaminore, un 40enne di Frattamaggiore, un 69enne di Sant’Antimo e un 27enne di Gricignano di Aversa. A Monteruscello di Pozzuoli le denunce sono state 2: un 36enne e un 25enne di Pozzuoli stavano vendendo abusivamente 60 chili di fuochi di varie tipologie. A Gragnano i carabinieri hanno arrestato due 29enni sorpresi a trasportare in un furgone 5 chili di materiale esplodente (10 “bombe carta” e 27 “track”) nonché 55 chili di fuochi di libera vendita. Infine a Castellammare di Stabia i militari hanno effettuato 5 sequestri togliendo dalla circolazione 79 chili di fuochi pirotecnici di libera vendita sequestrati a 5 venditori abusivi