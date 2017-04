Si stacca la botola dal tetto del bus: "Tragedia sfiorata"

Paura a bordo di un autobus che stava percorrendo via Francesco de Pinedo a Capodichino. Uno dei portelloni sul tetto del mezzo Ctp - linea T31 - si è staccato ed è volato sbattendo sul pavimento stradale della carreggiata.

Una tragedia sfiorata per Peppe Ferruzzi del Coordinamento Provinciale Usb. "Il bus percorreva una corsia riservata altrimenti la botola avrebbe potuto colpire un motociclista o un'automobile, ma la crisi dei trasporti non si può pagare a spese dell'incolumità dei viaggiatori e degli autisti. I lavoratori sono stanchi non essere tutelati e guidare senza la giusta sicurezza, quotidianamente si corre il rischio di trovarsi coinvolti inconsapevolmente in incidenti per cui i lavoratori Anm pagheranno in prima persona".