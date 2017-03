Boss a bordo campo al San Paolo, Antimafia convoca pm Parascandolo

La Commissione Antimafia, che negli ultimi giorni ha ascoltato il legale della Juventus sulla vicenda relativa a presunte infiltrazioni criminali nella curva bianconera e presunti contatti tra capotifosi e dirigenti, ha convocato per il prossimo 4 aprile il pm anticamorra Enrica Parascandolo, che indaga sulle ramificazioni del clan Lo Russo.

Il boss Antonio Lo Russo, ora collaboratore di giustizia, fu immortalato a bordo campo nella primavera del 2010 in occasione match di campionato tra Napoli e Parma. Dalle indagini sui rapporti tra Lo Russo e l'allora attaccante azzurro Ezequiel Lavezzi, come ricorda Repubblica, non sono emersi profili di rilevanza penale.